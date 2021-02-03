صحة حفر الباطن تنظم الحفل السنوي لتكريم المتميزين

رعى مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي الحفل السنوي الذي تنظمه إدارة الإبداع لتكريم المتميزين في المنشآت بالمحافظة، وتقيس الجائزة عدد من معايير التقييم كالإنجاز والأداء، واستغلال الوقت والإبداع والتعاون والالتزام وتحمل المسؤولية والتعلم المستمر ومعايير تقييم الموظف المتميز والمبادرة والتطوير.عقب ذلك كرم مدير الشؤون الصحية المتميزين من الموظفين والموظفات بالمنشآت الصحية.وفي ختام الحفل أعرب الصافي عن شكره لكافة منسوبي صحة حفر الباطن في مختلف القطاعات الصحية على ما يقدمون من خدمات للمرضى والمستفيدين وخصوصاً أثناء جائحة كورونا ، لافتاً إلى أن الهدف من الجائزة هو تعزيز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين الموظفين لإرساء ثقافة الإبداع وتطوير المهارات والمعارف لرفع كفاءة العمل والإنتاجية على اختلاف الفئات الوظيفية لتنعكس لاحقاً على رضا المرضى والمستفيدين على مستوى الخدمات المقدمة لهم انطلاقا من توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.