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محافظ تيماء يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك

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محافظ تيماء يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك

محافظ تيماء يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=946451
المناطق_ حماد الرشدان

استقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري, بمكتبه بالمحافظة صباح اليوم , قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك المقدم سلطان بن عوده الحربي ويرافقه قائد أمن الطرق بالمحافظه المقدم عبدالعزيز بن سعود الدوشان , وعدد من القياديات في القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.ورحب المحافظ بقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة والوفد المرافق في زيارتهم للمحافظة، مثنياً على جهود القوة الخاصة لأمن الطرق بتبوك الملموسة في متابعة سير العمل.من جانبه أعرب الحربي عن شكره لمحافظ تيماء على حسن الاستقبال.

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