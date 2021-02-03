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225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك

225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك

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225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك

225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=946454
المناطق_ فايز السميري

قدّم مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حزمة من المبادرات البرامج والخدمات لمستفيديه خلال الفصل الدراسي الأول .وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة إبراهيم بن حسين العُمري أن الإدارة كثفت من جهودها في خدمة هذه الفئة في مجالات تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية بما يسهم في تلبية احتياجاتها بشكل عام وفي ظل ظروف جائحة كورونا بشكل خاص وصولاً إلى استمرار تعليمها وتوفير السبل المساعدة لها تماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة ، وتوجيهات وزارة التعليم .بدورها بينت مساعدة مدير المكتب أمل الشمري أنه جرى العمل خلال الفصل الماضي على حصر الفئات المستهدفة عبر نظام نور ومتابعة تقديم الرعاية والمساعدات للمستفيدين والمستفيدات والوقوف على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات والخدمات الإرشادية ومتابعتهم على نظام نور ، وتفعيل اتفاقات وشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم العيني والامتيازات والتسهيلات وتجويد الخدمات المقدمة والمشاركة في الفعاليات والمناسبات الخاصة.وأشارت إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات المكتب بلغ 225 طالباً وطالبة، جرى تقديم عدد من الخدمات في المجال التعليمي  مثل توفير مقاعد مجانية في المدارس الأهلية وكذلك خصومات في الرسوم في مدارس أخرى حسب اختيارهم وتوفير منح تدريبية في عدد من المعاهد الأهلية والأكاديميات الرياضية ، كما تم تسليمهم أكثر من 100 شريحة بيانات وتوصيل الكتب الدراسية بالتنسيق مع إدارتي الإشراف التربوي ، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات في المجال الارشادي التي تسهم في إيجاد حلول مناسبة للمشكلات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية للمستفيدين، إضافة إلى مشروع الحقيبة المدرسية ومشروع كسوة الشتاء والسلة الرمضانية وبطاقة وفاء ( خدمة مستفيد ).لافتة إلى أن اتفاقيات الخصومات للمستفيدين مع القطاع الخاص شملت كذلك المستوصفات وشركات التوصيل ومحلات صيانة الأجهزة الإلكترونية، وكذلك تقديم التسهيلات لهم في مواعيد الإدارات الحكومية والتدريب بالتعاون مع جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية .

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