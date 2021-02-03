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جولات رقابية مكثفة للجهات الحكومية بتبوك لمتابعة تفعيل تطبيق “توكلنا” في الأماكن العامة والأسواق
http://almnatiq.net/?p=946467
المناطق_تبوك

نفذت عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنطقة تبوك أمس عدداً من الجولات الرقابية على المراكز والمنشآت التجاري لمتابعة مدى التزامها ومرتاديها بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتفعيل تطبيق “توكلنا” للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.وعملت الشؤون الصحية وأمانة تبوك بمساندة من الجهات الأمنية على مراقبة أسواق النفع العام في حملات مستمرة بلا توقف كجزء من المسؤولية المناطة بها للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحلات بالقرارات المنظمة لعملها في ظل جائحة كورونا مؤكدةً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء أكانت شركات ومؤسسات أو أفراد وأن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة مشددة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق.

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