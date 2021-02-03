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سمو أمير القصيم يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق والحالي

سمو أمير القصيم يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق والحالي
http://almnatiq.net/?p=946471
المناطق_القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق اللواء خالد بن منصور الجربوع بمناسبة إحالته على التقاعد ، يرافقه العميد ناصر بن علي المضيان ، بمناسبة تكليفة مديراً للسجون بمنطقة القصيم.


وقدم سمو الأمير فيصل بن مشعل , شكره لـ”الجربوع” على ما بذله من جهود موفقه طيلة عمله السابق وحرصه على الارتقاء بمستوى الآداء بسجون المنطقة، مشيداً بالدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله- للسجناء وأسرهم ، مثنياً سموه مالمسه من دور الإصلاحيات في المملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص في إعادة تهيئة السجين ليخرج من الإصلاحية عضواً فعّالاً في مجتمعة.


وعبّر اللواء متقاعد الجربوع عن بالغ امتنانه لسمو أمير المنطقة وشكره له على دعمه المستمر ونصائحه السديدة طيلة فترة عمله في السابق .
فيما أعرب العميد المضيان عن سعادته بالثقة الغالية، مثنياً على ما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات سمو أمير المنطقة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بالواجبات المنوطة بهم. 

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