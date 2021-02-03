أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

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قدّمت مراكز “تأكد” في تبوك خدماتها لـ 49182 مستفيداً منذ بدء العمل فيها حتى الآن .يذكر أن مراكز “تأكد” خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لايشكون أعراضاً أو لديهم أعراضاً خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس “كورونا” من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي” وتتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات حيث أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي .