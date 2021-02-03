أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد «كورونا»

المناطق_ الرياض

ضمن الجهود الميدانية لمكافحة فيروس كورونا، نفذت أمانة محافظة جدة منذ بداية شهر جمادى الآخرة 15,274 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي بأن الفرق الميدانية بمشاركة كل من ( وزارة الداخلية – التجارة – هيئة الغذاء والدواء ) نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بـ ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 737 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات فيما بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً، بعدد آليات معدات وحاويات 62324جرى تطهيرها وتعقيمها.

كما نفذت الأمانة حملة بمشاركة نحو 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الإحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.