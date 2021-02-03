د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

المناطق_ الرياض

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، مؤخراً ، المدير العام التنفيذي للمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم بوزارة الصحة الدكتورة داليا بنت مؤمن خان .

وتناولت الزيارة مناقشة تعزيز مبدأ التواصل والتعاون بين الجهات المعنية بهذا الشأن، حيث تعمل الادارات في “صحة الرياض”، وبالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم على بذل قصارى جهدهم ، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمةللمستفيدين.

كما تضمنت الزيارة جولة على ادارة مخرجات الرعاية المتكاملة، والمراجعة السريرية والتعرف على الفريق المساند لإدارة تذاكر المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم.

وتأتي الزيارة في إطار حرص “صحة الرياض” على التنسيق والتكامل مع الوزارة، والمركز فيما يتعلق بالقضايا المشتركة وخاصة موضوع التذاكر المفتوحة كما ثمنت عمل المركز وما يقدمه من دعم وتعاون لصحة الرياض لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن اللقاء كان بحضور مدير وحده التذاكر بالمركز، شذى مطلق الحارثي، وقائد وحدة التكامل مع المناطق د.بدر السعود ، مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، وكذلك مدير إدارة المراجعة السريرية ريمه اليامي .