احدث الأخبار

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين
أبرز المواد
 أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك
أبرز المواد
 د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة
أبرز المواد
 أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد «كورونا»
أبرز المواد
 جولات رقابية مكثفة للجهات الحكومية بتبوك لمتابعة تفعيل تطبيق “توكلنا” في الأماكن العامة والأسواق
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق والحالي
أبرز المواد
 تونس.. مقتل 4 جنود أثناء ملاحقة جماعة إرهابية
أبرز المواد
 ماجده العتيبي : المرأه السعودية حققت العديد من المكتسبات
أبرز المواد
 225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 برنت فوق الـ58 دولاراً.. أسعار النفط عند أعلى مستوى في 11 شهراً
أبرز المواد
صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

أبرز المواد
أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أبرز المواد
د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة

“الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة

أبرز المواد

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين
http://almnatiq.net/?p=946488
المناطق_حفر الباطن

تواصل صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والصيدليات للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية كاستخدام الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد “Covid-19” ورصد المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وتؤكد صحة حفر الباطن استمرارها في تنفيذ جولاتها الميدانية بهدف التأكد من التزامها بالتعليمات ومدى تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك
د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة
“الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة

“الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*