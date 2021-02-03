“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية

المناطق_مكة المكرمة

تنظم مؤسسة عطاء التطوعية بالتعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب برنامج “تدريب المدربين.. لتمكين المتطوعين”, يأتي بدعم حصري من بنك الجزيرة, ويهدف إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.



ويأتي البرنامج باعتماد وإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدته عشرة أيام بواقع 50 ساعة تدريبية تقدم مجاناً للجنسين الرجال والنساء, ويبدأ البرنامج في 1442/7/1هـ من الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.



ويقدم البرنامج عددا من المستشارين في المجال التطوعي على رأسهم المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج إلى محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وطاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين وتطبيقات عملية في القطاع الغير ربحي, واستدامة العمل التطوعي.



وأهابت الجهة المنظمة الراغبين بالمشاركة سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط: https://forms.gle/yVno94VqxkjxjZhg7, علماً أن التسجيل ينتهي في الـ1442/6/23هـ, ولمعلومات أكثر يمكن التواصل من خلال الرقم (0560045904), يذكر أن البرنامج سيقام حضورياً في مكة المكرمة.