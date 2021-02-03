احدث الأخبار

“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين
أبرز المواد
 أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك
أبرز المواد
 د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تسحب جميع التشغيلات المتداولة من مستحضر “بروفينال” بسبب خلل في الجودة
أبرز المواد
 أمانة جدة ترصد 737 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد «كورونا»
أبرز المواد
 جولات رقابية مكثفة للجهات الحكومية بتبوك لمتابعة تفعيل تطبيق “توكلنا” في الأماكن العامة والأسواق
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يستقبل مدير إدارة السجون بالمنطقة السابق والحالي
أبرز المواد
 تونس.. مقتل 4 جنود أثناء ملاحقة جماعة إرهابية
أبرز المواد
 ماجده العتيبي : المرأه السعودية حققت العديد من المكتسبات
أبرز المواد
 225 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرات مكتب وفاء بتعليم تبوك
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك
أبرز المواد
“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية

“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية

أبرز المواد
صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

أبرز المواد
أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أبرز المواد
د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

أبرز المواد

“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية

“عطاء التطوعية” تطلق برنامجاً نوعياً “تدريب المدربين لتمكين المتطوعين” بـ 50 ساعة تدريبية مجانية
http://almnatiq.net/?p=946489
المناطق_مكة المكرمة

تنظم مؤسسة عطاء التطوعية بالتعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب برنامج “تدريب المدربين.. لتمكين المتطوعين”, يأتي بدعم حصري من بنك الجزيرة, ويهدف إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

ويأتي البرنامج باعتماد وإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومدته عشرة أيام بواقع 50 ساعة تدريبية تقدم مجاناً للجنسين الرجال والنساء, ويبدأ البرنامج في 1442/7/1هـ من الساعة الرابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء.

ويقدم البرنامج عددا من المستشارين في المجال التطوعي على رأسهم المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج إلى محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وطاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين وتطبيقات عملية في القطاع الغير ربحي, واستدامة العمل التطوعي.

وأهابت الجهة المنظمة الراغبين بالمشاركة سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط: https://forms.gle/yVno94VqxkjxjZhg7, علماً أن التسجيل ينتهي في الـ1442/6/23هـ, ولمعلومات أكثر يمكن التواصل من خلال الرقم (0560045904), يذكر أن البرنامج سيقام حضورياً في مكة المكرمة.

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين

صحة حفر الباطن جولات لمراقبة القطاع الخاص وعقوبات بحق المخالفين
أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك

أكثر من 49 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد في تبوك
د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

د. الشهراني يستقبل مدير المركز الوطني للقيادة والتحكم بوزارة الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*