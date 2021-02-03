العسومي يثمن مبادرة الإمارات

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ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المبادرة العالمية الجديدة التي أطلقتها إمارة دبي‏، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى البلدان النامية، والتي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد ‏بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وهي المبادرة التي تأتي دعماً ‏لمبادرة منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات ‏‏”كوفيد-19″ خلال العام الجاري 2021م، مشيداً بتركيز المبادرة الجديدة بشكل خاص على البلدان النامية، التي تأثر سكانها بشدة من الجائحة ‏وتواجه تحديات في نقل وتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.‏

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ، في ‏تقديم المساعدات إلى الدول الفقيرة المتضررة من الجائحة، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بضرورة إيصال المساعدات إلى مستحقيها من المحتاجين في شتى أنحاء العالم بأسرع وأسهل ‏الطرق.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت نموذجاً رائداً في مجال العمل الإنساني العالمي، وذلك من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية التي ‏أنشأتها لتنفيذ الآلاف من البرامج الخيرية في الدول النامية والدول محدودة الدخل، وفي مقدمتها ‏المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والتي تلعب دوراً محورياً في تسهيل الاستجابة الأولى للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، كما تعد ‏المركز المحوري لانطلاق عمليات المنظمات والهيئات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية في المنطقة والعالم.‏

ودعا رئيس البرلمان العربي الهيئات والمنظمات المعنية بنقل وتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، إلى التجاوب بشكل عاجل ‏مع هذا المبادرة العالمية الجديدة التي أطلقتها دبي، لتوحيد جهود المنظمات الرئيسية في تسريع التوزيع العالمي للقاحات وإيصالها بشكل آمن وفعال إلى ‏أكبر عدد ممكن من الشعوب الفقيرة ومحدودة الدخل.‏