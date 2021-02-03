اليونان: العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي

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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء العثور على حطام طائرة تدريب كانت قد فقدت في منطقة ميليوتاديس في سلسلة جبال ميتسيكيلي في يوانينا شمال غرب اليونان وعلى متنها رجل واحد.

وأفادت التقارير – التي نشرتها صحيفة “كاثمريني” اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية – بأن أجزاء من الطائرة رُصدت في منطقة ديكورفو على المنحدرات الشمالية الشرقية لجبل ميتسيكيلي على بعد حوالي 38 كيلومترًا من يوانينا.

جاء ذلك في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.

وكانت السلطات اليونانية قد حددت في وقت سابق أن الطائرة كان على متنها رجل واحد فقط هو الطيار عمار إبراهيم -38 عاما- من العراق. وأقلعت الطائرة يوم الأحد الماضي من منطقة كوزاني وكانت متوجهة إلى يوانينا إلا أنها اختفت من على الرادار.

لم يتم تأكيد سبب الحادث حتى الآن، إلا أنه يُذكر أن المنطقة شهدت يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.