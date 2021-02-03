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“التجارة”: تطبيق “توكلنا” إلزامي لكافة الموظفين والمراجعين

“التجارة”: تطبيق “توكلنا” إلزامي لكافة الموظفين والمراجعين
http://almnatiq.net/?p=946513
المناطق_ الرياض

حثت وزارة التجارة كافة منسوبيها ومراجعيها الراغبين في زيارة مكاتبها وفروعها بجميع مناطق المملكة على التأكد من توفير تطبيق “توكلنا” لديهم حيث بات شرطاً إلزامياً للدخول لكافة الفروع لاستعراض الحالة الصحية لحاملي التطبيق ابتداءاً من نهاية هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة الموظفين والعملاء وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة حرصت منذ بدء جائحة “كورونا” على توفير بيئة عمل صحية ملائمة للإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار الفيروس من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بمسافات التباعد وتوفير المنظفات والمعقمات وتمكين العمل عن بعد .

كما تواصل الوزارة منذ بدء الجائحة بث رسائل صحية توعوية تهدف لرفع مستوى الوعي والثقافة الصحية لمنسوبيها ومراجعيها للقضاء على انتشار هذا الفيروس.

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