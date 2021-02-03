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أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ١٧٤ منشأةً لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أمانة عسير وبلدياتها تُغلق ١٧٤ منشأةً لمخالفتها الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=946519
المناطق_عسير

بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، واصلت أمانة المنطقة وبلدياتها أعمال الرقابة المستمرة يوميًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حيث نتج عن هذه الجولات إغلاق ١٧٤ منشأةً.
وفي ذات السياق، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات السابقة من قبل الأمانة ورؤساء البلديات والفرق الرقابية الميدانية وذلك من خلال الجولات الميدانية المخصصة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشآت والمجمعات التجارية والكافيهات وأسواق النفع العام، مؤكدًا أنه تم إغلاق ١٧٤ منشأة متنوعة ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق ميدان، لافتًا إلى أن الأمانة قامت بأعمال التوعية والتذكير بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة.
وأضاف الحميدي أن الجولات مستمرة وعلى مدار اليوم من رؤساء البلديات والفرق الرقابية بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور الرقابة ورفع المخالفات الاحترازية المرصودة وإغلاق المنشآت المخالفة مباشرةً، مشيرًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامة ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات، مشددا على أهمية التزام الجميع بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتأكيد على تطبيق لوائح العقوبات المنصوص عليها بالنسبة لمخالفي هذه التعليمات والإجراءات وعدم التساهل في تطبيقها، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الوقائية استدعى تكثيف الجولات الرقابية وأعداد المراقبين؛ حرصًا وحفاظًا على الصحة العامة.
يذكر أن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تواصل أعمالها الميدانية والرقابية وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة الحالية وفق خطتها في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام وقاعات الأفراح وتنفيذ أعمال التعقيم في عددٍ من المواقع وأجهزة الصرف الآلي، وعدم التساهل في مخالفة تلك التدابير.

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