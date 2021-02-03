رؤساء بلديات منطقة عسير يقومون بجولات ميدانية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

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بتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، نفذ رؤساء بلديات منطقة عسير جولات رقابية وميدانية على الكثير من المنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات، وذلك للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وفي ذات السياق، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن أمانة المنطقة وكل بلدياتها تعمل بكل إمكاناتها لمواجهة انتشار فايروس لحماية المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشاره ومحاصرته، موضحًا أنه من باب تكامل الجهود وجهت أمانة المنطقة رؤساء البلديات الوقوف ميدانيًا لمتابعة الإجراءات والتدابير الوقائية داخل هذه المنشآت ذات الأنشطة المتنوعة مع اتخاذ العقوبات مباشرةً على المخالفين، لافتاً إلى أن الجولات الميدانية شملت عددًا من الأسواق والكافيهات والمنشآت التجارية، موضحًا أن جهود الأمانة وبلدياتها تأتي مساهمةً منها في الجهود التي تبذلها المملكة للسيطرة على الفايروس، مشيرًا إلى أن رؤساء البلديات أنجزوا تلك الجولات الرقابية وحققت أهدافها وضبط الكثير من المخالفات في تطبيق تلك التدابير الوقائية والبروتوكولات البلدية الصادرة بشكل كامل.

وأضاف الحميدي أن أمانة المنطقة وبلدياتها تعمل على متابعة هذه المنشآت والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا وتطبيق جميع التدابير الأخرى، إضافةً إلى رفع وعي المجتمع وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بهذا الجانب.

الجدير بالذكر، فإن أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعمل خلال هذه الفترة على التشديد في متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، وضبطت الكثير من المخالفات المتعلقة بهذا الجانب، وأهابت بالجميع الالتزام والامتثال للتدابير الصحية حفاظًا على صحة الجميع.