الأمير عبدالعزيز الفيصل نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي خلال دورة “الرياض 2034”

اعتمد الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية “الرياض 2034”

ويأتي تعيين الأمير عبدالعزيز عقب الإعلان عن استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية “الرياض 2034” خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الذي عُقد يوم ١٦ ديسمبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط.

ويشغل الأمير عبدالعزيز أيضاً منصب رئيس لجنة التعليم بالمجلس الأولمبي منذ مطلع العام 2019 إضافة إلى منصبه الجديد.