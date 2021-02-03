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تعليم تبوك يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة “مدرستي الرقمية”

تعليم تبوك يعتمد أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة “مدرستي الرقمية”
http://almnatiq.net/?p=946543
المناطق- تبوك- فايز السميري:

اعتمد المدير العام ‫للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، نتائج مسابقة مدرستي الرقمية (التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد) على مستوى تعليم تبوك.

وهنأ مدير التعليم الفائزين والفائزات مثمنا القيمة الفنية والتعليمية للمنتجات التي ساهمت في إثراء المسابقة بمختلف فئاتها “طلابًا وطالبات، منسوبي التعليم، أولياء الأمور، المهتمين والمهتمات بالتعليم والإعلام وأشار إلى أن تصفيات المسابقة شهدت تنافسًا كبيرًا عبر مراحلها الأولية على مستوى المدارس، ومن ثم مكاتب التعليم “بنين – بنات” وفِي المرحلة الأخيرة تولى مركز التميز من خلال لجانه المتخصصة أعمال التحكيم وَفْق ضوابط وشروط ومعايير المسابقة في مجالاتها “الإعلام والتثقيف، والتعليم، والتدريب” وفق الفئات والمنتجات .

وقدم “العُمري ” الشكر والثناء للجهود التي بُذلت من قِبل لجان مسابقة “مدرستي الرقمية” في المدارس ومكاتب التعليم ومركز التميز خلال رحلة المسابقة التي انطلقت مع بداية العام الدراسي الجاري.

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