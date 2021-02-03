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ارتفاع النفط أكثر من 2 بالمئة مقتربا من أعلى مستوياته منذ عام

ارتفاع النفط أكثر من 2 بالمئة مقتربا من أعلى مستوياته منذ عام
http://almnatiq.net/?p=946546
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة مقتربة من أعلى مستوياتها منذ عام، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي.

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام “برنت” مرتفعة 1.37 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة لتصل إلى 58.83 دولار للبرميل، أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.7 بالمئة مسجلة 56.21 دولار للبرميل، ذروتها منذ يناير كانون الثاني 2020.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل، أقل مستوى لها منذ مارس، بينما زادت معدلات تشغيل مصافي التكرير 0.6 نقطة مئوية.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى “برايس فيوتشرز غروب” في شيكاغو: “المصافي عادت للعمل، وهو ما يدعم الخام.. هذا تقرير داعم في المجمل”.

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