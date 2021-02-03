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إيطاليا تقترب من عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا

إيطاليا تقترب من عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=946549
المناطق - وكالات

سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تلامس حصيلة وفيات الفيروس عتبة الـ90 ألفا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 13189 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 9660 إصابة في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 477 حالة، مقابل 499 وفاة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا مليونين و583790 إصابة مؤكدة منها 89820 حالة وفاة و434722 حالة نشطة ومليونان و59248 حالة شفاء.

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