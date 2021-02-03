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بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=946555
المناطق - رويترز

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

وقال هانكوك على “تويتر”: “هذا حدث كبير ومهم في جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس”.

وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما والفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين في الصفوف الأولى في مواجهة المرض مثل العاملين بالرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير.

وبوتيرة تطعيم بلغت 400 ألف جرعة في اليوم، جاءت بريطانيا بعد إسرائيل والإمارات من حيث عدد الجرعات المقدمة لكل 100 شخص.

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