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STC تعلق حضور الموظفين إلى العمل حتى 28 فبراير
http://almnatiq.net/?p=946561
المناطق - الرياض

أعلنت مجموعة STC، تعليق الحضور إلى العمل لجميع الموظفين والاستمرار بالعمل عن بعد اعتبارا من غدا الخميس حتى الأحد 28 فبراير.

وأكد في بيان رسمي، أنه يستثنى من ذلك كل من تقتضي طبيعة عمله الحضور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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