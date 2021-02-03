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الكويت.. إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، لمدة شهر

الكويت.. إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، لمدة شهر
http://almnatiq.net/?p=946564
المناطق - الرياض

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة فجراً، لمدة شهر، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

وقال المزرم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، ايقاف العمل في النوادي والصالونات والمنتجعات ووقف كافة أنشطة الاحتفالات، ومنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد المقبل، باستثناء أقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية.

وأضاف أن مجلس الوزراء، قرر تأجيل تحصيل أقساط مبادري صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.

ودعت الكويت مواطنيها إلى تجنب السفر في الوقت الحالي، لتفادي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتحوراته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها “تدعو المواطنين الراغبين في السفر في الوقت الراهن إلى تجنب السفر، نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم من جراء جائحة كورونا، والإجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره.

وتابع البيان: “وزارة الخارجية تشدد على المواطنين الذين يضطرون للسفر، بضرورة توفير تأمين صحي يكون صالحا طوال فترة سفرهم، ويغطي كل الأمراض بما فيها فيروس كورونا المستجد”.

وأكدت الوزارة على المواطنين الراغبين في السفر، ضرورة “الالتزام التام بالإرشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات أو تغييرات، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإجراءات متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير إعلان مسبق”.

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