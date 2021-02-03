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“978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

“978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

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“978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

“978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان
http://almnatiq.net/?p=946576
المناطق - فضة عطيف

استفاد مرضى عيادة التغذية السريرية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان خلال عام 2020م المنصرم من خلال العيادة الإفتراضية حيث بلغ عدد المرضى المستفيدين 978 مريض.

كما أنه تم تقديم خدمات القسم من خلال أخصائيين التغذية السريرية لعدد 8927 حالة من نفس العام ومن خلال عيادات التغذية للأطفال والأمراض الاستقلابية وكذلك الباطنة بالإضافة إلى السمنة وجراحة السمنة وحساسية القمح وكذالك المستفيدين من الخدمة من المرضى المنومين .

الجدير بالذكر أن عيادة التغذية السريرية تقوم على خدمة الفئة المستهدفة من مصابي الأطفال ( متلازمة داون والشلل الدماغي وكذلك وأمراض الطعام واأامراض الوراثية الاستقلابية) بالإضافة إلى مرضى حساسية القمح ومرضى الجهاز الهضمي ومرضى السمنة وجراحة السمنة كما تقدم الخدمات للمرضى المنويين داخل الأجنحة للحميات الخاصة ومرضى التغذية الأنبوبية والوريدية.

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