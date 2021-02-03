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“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

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“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=946582
المناطق - واس

وجه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري جميع منسوبي الطيران المدني والعاملين في المطارات السعودية بضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا»، واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.
وشدّد معاليه على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، لاسيما أهمها المتمثل في الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر، ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الإلزام يشمل جميع منسوبي الهيئة ومراجعي مقراتها، وكذلك المنشآت التابعة لها في المملكة، كما دعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الاحترازية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا، وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيراً إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة، التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولاً وقبل كل شيء.

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