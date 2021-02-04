احدث الأخبار

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا
أبرز المواد
 بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية
منطقة تبوك
 ‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
منطقة الجوف
 رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم
منطقة نجران
 النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل
أبرز المواد
 وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها
أبرز المواد
 إثيوبيا تعلن احباط هجوم على سفارة الإمارات فى أديس أبابا
أبرز المواد
 “978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان
منطقة جازان
 محافظ حقل يرأس اجتماع المجلس المحلي
منطقة تبوك
 ملاحقة ترامب تصل أوروبا.. فتح تحقيق بشأن “اللعبة المفضلة”
أبرز المواد
 أبل تستثمر مليارات في كيا.. و”النتيجة الثورية” في 2024
أبرز المواد
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

أبرز المواد
بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية

بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية

منطقة تبوك
‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

منطقة الجوف
رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم

رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم

منطقة نجران

وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
http://almnatiq.net/?p=946585
المناطق - واس

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما االله ـ إثر صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.
وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في المملكة، وتوحيد الجهود في هذا المجال بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينا معاليه أن النظام يتضمن عدداً من الاختصاصات والصلاحيات، منها وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك.
وأضاف معاليه أن المركز يناط به اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ويصدر اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه، كما يسهم مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، ويشجع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
وأشار معاليه إلى أن المركز يتولى كذلك وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، والإسهام مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال تدقيق كفاءة وترشيد المياه والقياس والتحقق، وإعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ونشره ومتابعة تحديثه.
يذكر أن المركز يترأس مجلس إدارته وزير البيئة والمياه والزراعة، فيما يُعين نائب الوزير، نائباً لرئيس المركز، بالإضافة إلى17 عضوا ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والمالية، والإسكان، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط، وممثلين عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامة للجمارك، والمؤسسة العامة للري، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه.

روابط ذات صلة

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا
النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل

النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل
“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*