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رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم

رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم
http://almnatiq.net/?p=946590
المناطق - نجران

وجه معالي رئيس جامعة نجران أ.د. فلاح بن فرج السبيعي بإنشاء وحدة للمتقاعدين، تابعة لعمادة الموارد البشرية، وذلك من أجل التواصل مع من قدموا خدمات جليلة للجامعة، وأسهموا في تطور خدماتها، والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية؛ بما يسهم في استمرار العمل التطويري الذي تقوم عليه الجامعة في مختلف خدماتها وبرامجها.

وانطلاقاً من دور الجامعة ومسؤليتها تجاه موظفيها كرم رئيس الجامعة عددًا من قيادات الجامعة المتقاعدين؛ تقديراً لجهودهم المميزة في خدمة الجامعة. وأكد د. السبيعي أن الجامعة تحظى بوجود عدد من الكوادر الإدارية والأكاديمية المميزة الذين سخروا أوقاتهم لتطوير خدمات الجامعة وبرامجها، ومكنوا الجامعة من تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيراً إلى أن إنشاء هذه الوحدة يأتي تكريمًا لجهودهم واستفادة من خبراتهم بما يسهم في استمرار العملية والتطويرية للجامعة. ‏

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