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‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

منطقة الجوف

‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
http://almnatiq.net/?p=946593
المناطق - الجوف

ترأس أ.د / محمد الشايع رئيس جامعة الجوف اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الخامسة للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر الاتصال المرئي بأعضاء المجلس والأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، التزامًا بالإجراءات الاحترازية المُتخَذة بشأن فايروس كورونا،
وفي افتتاح الجلسة أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس الذين انتهت فترة تكليفهم، مرحّباً بالعمداء الجدد أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع نُوقِشَ عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اعتماد دليل الدراسة للمرحلة الجامعية والدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني من العام 1442 هـ ، والذي تضمن ضوابط وإجراءات الخطة التعليمية، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات الوقائية أثناء الحضور للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
كما وافق المجلس على اللائحة التنظيمية لجوائز التميز للبحث العلمي والجودة، والتي تهدف إلى تحفيز نشر ثقافة البحث العلمي وتطبيق معايير الجودة في أقسام وكليات الجامعة، كما تناول المجلس عددًا من مواضيع الابتعاث، وموضوعات حول الجوانب الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بأسماء الخريجين والخريجات للفصل الدراسي الأول من العام 1442 هـ.

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