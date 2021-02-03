بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية

المناطق- أملج- فايز السميري:

تواصل بلدية مركز الشبحة التابعة لأمانة منطقة تبوك استعداداتها المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعه وذلك بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن التوقعات المطرية لمساء اليوم وصباح الغد

وذلك بمتابعة مستمرة من سعادة أمين منطقة تبوك المهندس /درويش بن علي آل محفوظ وبإشراف مباشر من رئيس بلدية الشبحة المهندس حسن بن عبدالرحيم الغبان وجهود مشتركة من الإدارات ذات العلاقة.

وأوضح الغبان أن البلدية استنفرت كامل جهودها وإمكانياتها من أجل التعامل مع هطول الأمطار بالسرعة التي تتطلبها الحاجة لمنع تجمعات مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وبين المهندس بأنه تم تجنيد ما يزيد على 40 عاملاً وخمسة مشرفين و13 معدة على مدار الساعة لمتابعة الميادين العامة والشوارع والطرق في مركز الشبحة ومداخلها الرئيسية، وتابع بأن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على تهذيب مجاري الأودية ودرء أخطار السيول عن المركز والقرى التابعة له حيث تم الانتهاء من عدد من مشاريع درء أخطار السيول في مركز الشبحة وعدد من القرى والهجر التابعة.