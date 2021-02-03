احدث الأخبار

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا
أبرز المواد
 بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية
منطقة تبوك
 ‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ
منطقة الجوف
 رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم
منطقة نجران
 النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل
أبرز المواد
 وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها
أبرز المواد
 إثيوبيا تعلن احباط هجوم على سفارة الإمارات فى أديس أبابا
أبرز المواد
 “978” مريض يستفيد من عيادة التغذية السريرية افتراضياً بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان
منطقة جازان
 محافظ حقل يرأس اجتماع المجلس المحلي
منطقة تبوك
 ملاحقة ترامب تصل أوروبا.. فتح تحقيق بشأن “اللعبة المفضلة”
أبرز المواد
 أبل تستثمر مليارات في كيا.. و”النتيجة الثورية” في 2024
أبرز المواد
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

أبرز المواد
بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية

بلدية الشبحة تكثف تواجدها للحالة المطرية

منطقة تبوك
‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد دورته الخامسة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ

منطقة الجوف
رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم

رئيس جامعة نجران يوجه بإنشاء وحدة للمتقاعدين للعناية بشؤونهم

منطقة نجران

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية غينيا
http://almnatiq.net/?p=946600
المناطق - الرياض

عقد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع معالي وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.
وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني، ‏‎معالي وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ومعالي وزير المالية فالنتين إيلا ماي، ومعالي وزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ومعالي وزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ومعالي وزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

روابط ذات صلة

النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل

النائب العام يوجه بالتحقيق في مقطع إساءة أب لأبنائه عبر وسائل التواصل
وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

وزير البيئة يشكر القيادة بعد الموافقة على مشروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

“الطيران المدني” تفعّل تطبيق «توكلنا» للدخول إلى المقرّات التابعة لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*