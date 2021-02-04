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الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحصول الأشخاص المعرضين للخطر في 145 دولةً على لقاحات كوفيد 19

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحصول الأشخاص المعرضين للخطر في 145 دولةً على لقاحات كوفيد 19

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الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحصول الأشخاص المعرضين للخطر في 145 دولةً على لقاحات كوفيد 19

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لحصول الأشخاص المعرضين للخطر في 145 دولةً على لقاحات كوفيد 19
http://almnatiq.net/?p=946603

أكدت الأمم المتحدة أن العاملين الأساسيين وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر في 145 دولةً سيحصلون على لقاحات كوفيد-19 في النصف الأول من هذا العام، في إطار مبادرة كوفاكس المشتركة التي تقودها المنظمة للإتاحة العادلة للقاح من أجل القضاء على تفشي الفيروس.
وأشار البيان الصادر عن المنظمة، أن توقعات التوزيع المرحلية توضح التسليم المرتقب لجرعات اللقاح لجميع الشركاء في مرفق كوفاكس، باستثناء من انسحبوا أو من لم يقدموا طلبات للحصول على اللقاح، أو من لم تُخصص جرعاتهم بعد.
وأفادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور، أن مكاتب المنظمة القُطرية ستدعم الحكومات، وهي تمضي قدماً في هذه الموجة لضمان استعدادها لتلقي اللقاحات التي تتطلب تبريدا فائقا لتخزينها.
ونوهت بأن ذلك يشمل ضمان تدريب العاملين الصحيين تدريباً كاملاً على كيفية تخزين اللقاحات والتعامل معها، مشيرةً إلى أن العديد من هذه الجرعات ستذهب إلى العاملين الصحيين في المناطق الحضرية، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى كوفيد-19.

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