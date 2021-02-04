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الرميان: البطولة السعودية الدولية للجولف تواصل إثبات حضورها وقيمتها كواحدة من أهم البطولات العالمية

الرميان: البطولة السعودية الدولية للجولف تواصل إثبات حضورها وقيمتها كواحدة من أهم البطولات العالمية

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الرميان: البطولة السعودية الدولية للجولف تواصل إثبات حضورها وقيمتها كواحدة من أهم البطولات العالمية

الرميان: البطولة السعودية الدولية للجولف تواصل إثبات حضورها وقيمتها كواحدة من أهم البطولات العالمية
http://almnatiq.net/?p=946610
المناطق - الرياض

أكد معالي رئيس مجلس إدارة جولف السعودية والاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان، أن البطولة السعودية الدولية للجولف بنسختها الثالثة، تواصل إثبات حضورها وقيمتها في عالم الجولف، كواحدة من أهم البطولات العالمية في الجولة الأوروبية بعد البطولة المفتوحة وبطولة العالم للجولف، وهو إنجاز كبير تحقق في ثلاث سنوات فقط.
وأشار الرميان خلال المؤتمر الصحفي لانطلاق البطولة الذي عقد اليوم بملعب رويال غرينزو النادي الريفي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف ماجد السرور، ونائب رئيس شركة ارامكو للتسويق والمبيعات وتخطيط الامداد المهندس احمد السبيعي ، إلى أن جولف السعودية تواكب رؤية المملكة 2030 وتتفاعل معها ، وأن اهدافها لا تتوقف ،حيث بدأت بإقامة بطولة أرامكو النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق في نوفمبر الماضي، كما اطلقنا مبادرة (السيدات أولًا) تم خلالها تقديم ألف عضوية مجانية للسيدات لتجربة اللعبة وممارستها في ملاعب الجولف حول المملكة والحرص كذلك على مشاركة طلاب المدارس حول المملكة لممارسة لعبة الجولف وضمّها ضمن المناهج الرياضية بمدارس السعودية ، مشيرا إلى نجاحهم في تسجيل خمسة عشر ألف طفلاً عبر برامج شراكتنا مع المدارس .
وأفاد رئيس مجلس إدارة جولف السعودية بأن استراتيجية الجولف المستدامة تضمنت ثلاث أجندات وهي الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي.
يشار إلى أنه قد أًعلن عن أول برامج الأجندة الاجتماعية في ملعب رويال غرينز ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية ،والتي تضمنت برنامجاً تدريبياً لحديثي التخرج، إضافة إلى برنامج جديد مخصص لعائلات شهداء الواجب وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم ومنحهم فرصة الاستفادة من منشآت الجولف حول المملكة.

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