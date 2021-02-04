غداً انطلاق البطولة السعودية الدولية للجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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تنطلق غداً منافسات البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م ، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، على ملعب رويال غرينز و نادي الجولف ، وتستمر حتى 7 فبراير الجاري .

وتُعد البطولة من أبرز بطولات الجولف العالمية ، وتستقطب هذه النسخة من البطولة نخبة من ألمع وأشهر اللاعبين في عالم الجولف إلى ساحل البحر الأحمر من جديد لتمضية أربعة أيام زاخرة بالإثارة والحماس.

وتأتي نسخة هذا العام من البطولة الثالثة من نوعها في إطار الجولة الأوروبية ، حيث تصل قيمة جوائزها النقدية إلى 3.5 مليون دولارأمريكي ، وقد قررت اللجنة المنظمة منع الحضور الجماهيري ، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، حيث سيجري بث الفعاليات على مدار البطولة كاملة إلى حوالي 330 مليون منزل عبر ست قارات ، بينما ستتولى السعودية الرياضية مسؤولية بث المنافسات مباشرة داخل المملكة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية في يناير عام 2019 ، وفاز بهاداستن جونسون ، المصنف الأول عالمياً في الوقت الحالي ، عندما سجّل 19 ضربة تحت المعدّل ، والذي يبقى الرقم القياسي للبطولة حتى الآن ، بينما تمكّن جرايم ماكدويل من أيرلندا الشمالية من الفوز بلقب نسخة عام 2020 مُسجلاً 12 ضربة تحت المعدّل لينتصر على جونسونبفارق ضربتين فقط.