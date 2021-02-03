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من غيبوبة 11 شهرا.. يستيقظ متسائلاً: ما هي كورونا !

من غيبوبة 11 شهرا.. يستيقظ متسائلاً: ما هي كورونا !

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من غيبوبة 11 شهرا.. يستيقظ متسائلاً: ما هي كورونا !

من غيبوبة 11 شهرا.. يستيقظ متسائلاً: ما هي كورونا !
http://almnatiq.net/?p=946615
المناطق - الرياض

استيقظ شاب بريطاني من غيبوبة استمرت 11 شهراً بعدما صدمته سيارة في مارس العام الماضي، وحين لاحظ أمه ترتدي كمامة، سألها: ما هي كورونا؟ لتقف متلعثمة كيف تشرح ما فعلته الجائحة في العالم. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية (الأربعاء)، عانى جوزيف فلافيل (19 عاماً) من إصابة شديدة في الدماغ، ألزمته مستشفى ليستر، بينما كشفت الفحوصات إصابته بـ«كوفيد 19» مرتين، الأولى بعد الحادثة، والثانية قبل استيقاظه بأيام رغم أنه منوم بالمستشفى، ما اضطر الأطباء لمنع زيارته سوى أمه التي ظلت مرتدية ملابس واقية طوال الوقت. فيما اجتمعت بالعائلة لمناقشة مهمتهم الصعبة في وصف التغيرات التي حدثت في المملكة المتحدة منذ بدء الوباء.

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