احدث الأخبار

تناقضات القول والفعل .. إيران تستورد “اللقاحات المشبوهة”
أبرز المواد
 واشنطن : إيران ابتعدت بشكل عميق عن تعهداتها النووية
أبرز المواد
 المحكمة العليا: استثناء أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غينيا
أبرز المواد
 أمطار على تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 الداخلية : إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها
أبرز المواد
 أمريكا قد تلجأ إلى قانون “المافيا” لمحاكمة مهاجمي الكونغرس
أبرز المواد
 أمطار على منطقة تبوك
أبرز المواد
 الرميان: البطولة السعودية الدولية للجولف تواصل إثبات حضورها وقيمتها كواحدة من أهم البطولات العالمية
منوعات
 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق “عقد علوم المحيطات” لمواجهة التحديات المحيطة بكوكب الأرض
دولي
 الحكومة اليمنية : معلومات تقرير فريق الخبراء حول إستراتيجية دعم السلع لم تكن منطقية
أبرز المواد
تناقضات القول والفعل .. إيران تستورد “اللقاحات المشبوهة”

تناقضات القول والفعل .. إيران تستورد “اللقاحات المشبوهة”

أبرز المواد
واشنطن : إيران ابتعدت بشكل عميق عن تعهداتها النووية

واشنطن : إيران ابتعدت بشكل عميق عن تعهداتها النووية

أبرز المواد
المحكمة العليا: استثناء أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

المحكمة العليا: استثناء أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

أبرز المواد
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غينيا

أبرز المواد

أمطار على تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة

أمطار على تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=946632
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة تبوك ابتداء من أجزائها الساحلية تمتد إلى مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة، كما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وغرب المملكة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

تناقضات القول والفعل .. إيران تستورد “اللقاحات المشبوهة”

تناقضات القول والفعل .. إيران تستورد “اللقاحات المشبوهة”
واشنطن : إيران ابتعدت بشكل عميق عن تعهداتها النووية

واشنطن : إيران ابتعدت بشكل عميق عن تعهداتها النووية
المحكمة العليا: استثناء أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

المحكمة العليا: استثناء أعضاء النيابة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*