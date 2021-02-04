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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غينيا

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يعقد جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية غينيا
http://almnatiq.net/?p=946635
المناطق - واس

عقد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، جلسة مباحثات مع معالي وزير الشؤون الخارجية لغينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج.
وجرى خلال جلسة المباحثات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات من الجانب الغيني، ‏‎معالي وزير النفط غابرييل ميبيجا أوبيانج ليما، ومعالي وزير المالية فالنتين إيلا ماي، ومعالي وزير التجارة باستور ميخا أوندو بيل، ومعالي وزير الأشغال العامة سيزار أوغوستو مبا أبوجو، ومعالي وزير السياحة والثقافة روفينو ندونج إسونو نشاما، ومعالي وزير الزراعة والغابات فرانسيسكا انمي ايفوا، ومعالي وزيرة الثروة السمكية والموارد المائية أدوراسيون صالاص شنكو.

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