قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق ؛ إن أمس الأربعاء كان أول موسم “بذرة الست” ؛ التي يصلح فيها زراعة كل المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية .
وأضاف الزعاق ؛ أن تلك الأيام تكون فيها النباتات ذات جودة عالية ؛ مشيرا إلى أنها تختص بهذه السمة لأن الأجواء تكون متقلبة ويشهد اليوم الواحد الفصول الأربعة .
وأشار الى أن الأيام الستة تكون 3 أيام منها اخر الشبط ؛ و 3 أيام أيضا من أول العقارب .
الزعاق : المملكة دخلت أيام “بذرة الست”
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق ؛ إن أمس الأربعاء كان أول موسم “بذرة الست” ؛ التي يصلح فيها زراعة كل المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية .
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