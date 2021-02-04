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السلطات العسكرية في ميانمار تستهدف “فيسبوك”

السلطات العسكرية في ميانمار تستهدف “فيسبوك”
http://almnatiq.net/?p=946658

أعلن موقع فيسبوك اليوم الخميس أنّ السلطات في بورما فرضت قيوداً على بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه الإثنين.

وقال متحدّث باسم الشركة وفقا لـ لوكالة فرانس برس “نحن ندرك أنّ الوصول إلى فيسبوك غير ممكن حالياً لبعض الأشخاص”.

وأضاف “نحضّ السلطات على إعادة الاتّصال حتى يتمكّن الناس في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والاطلاع على معلومات مهمة”.

وتحظى منصة التواصل الاجتماعي بشعبية واسعة في ميانمار وهي وسيلة الاتصال الأساسية بالنسبة إلى كثيرين. وكثيراً ما تستخدم الوزارات والإدارات الحكومية موقع فيسبوك لنشر بياناتها.

ووفقاً لنتبلوكس، المنظمة غير الحكومية التي تراقب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم، فإنّ مزوّدي الخدمة في بورما يحظرون أو يقيّدون الوصول إلى فيسبوك والشركتين التابعتين له واتساب وإنستغرام.

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