“سبوتنيك-في”.. فاعلية عالية واعتراف عالمي متأخر

المناطق - وكالات

أظهرت نتائج لقاح “سبوتنيك-في” الروسي فاعلية كبيرة ضد فيروس كورونا، بحسب مجلة “ذي لانسيت” الطبية المتخصصة، ما اعتبره مراقبون نجاحاً على المستوى العلمي لروسيا.

وفي ربيع 2020 أعلن ألكسندر غوينتسبورغ، رئيس معهد الأبحاث “غاماليا”، أنه تم التوصل إلى اللقاح الذي أصبح لاحقاً “سبوتنيك-في”، وتلقي نسخة تجريبية منه.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المصادقة على أول لقاح في العالم ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، في 11 أغسطس الماضي، واستُقبل إعلان بوتين بتشكيك في الخارج لأن اللقاح لم تتم تجربته إلا على بضع عشرات من العسكريين.

وتلقت النخبة الروسية اللقاح، على غرار إحدى ابنتي الرئيس الروسي، حتى قبل تجارب المرحلة الثالثة التي أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.

وبدأ تلقيح السكان في روسيا خلال ديسمبر 2020، تزامناً مع بدء أوروبا والولايات المتحدة استخدام اللقاحات الأولى التي صنعتها شركات الأدوية لديها.

إحياء “سبوتنيك”

ويمثل الاسم الذي أطلق على اللقاح تحية لأول قمر اصطناعي وضع في المدار الفضائي عام 1957، في عهد الاتحاد السوفياتي السابق.

وشكل أيضاً عودة الأبحاث العلمية الروسية إلى الواجهة العالمية، بعدما أصيب القطاع بالإنهاك بفعل الأزمات والفساد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأبدت روسيا رغبتها في توزيع اللقاح على أكبر عدد من الدول، ووصفه بوتين بأنه “أفضل لقاح في العالم”.

وتمت الموافقة على اللقاح في أكثر من 15 دولة منها بيلاروس وأرمينيا، وحلفاء لروسيا مثل فنزويلا وإيران، وكذلك الأرجنتين والجزائر وتونس وباكستان والمجر.

مصادقة أوروبية

وتم النظر بريبة إلى اللقاح الروسي في عدد من الدول الغربية بسبب السرعة التي ظهر بها وعدم وجود بيانات علمية عامة عنه.

وأعلن الصندوق السيادي الروسي الذي شارك في صنع وتطوير اللقاح، في 20 يناير، أنه بدأ إجراءات المصادقة على اللقاح لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.

وصادقت المجر على اللقاح بشكل منفصل عن بقية دول الاتحاد الأوروبي، منددة ببطء التحرك في أوروبا، ومعلنة تلقي أول شحنة من اللقاح، الثلاثاء.

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فقد اقترحت مساعدة ألمانية لهذا الإجراء الأوروبي، واحتمال حصول “إنتاج مشترك” مع روسيا.

شراكات أخرى

تقول روسيا إنها تلقت طلبات مسبقة لأكثر من مليار جرعة، ولكنها غير قادرة على تلبية مثل هذا الطلب. ولم يحدد أي مصدر رسمي بوضوح عدد الجرعات التي أنتجت أو وضعت قيد الاستخدام من اللقاح، وتحدثت السلطات الروسية فقط عن 1.5 مليون جرعة عبر أنحاء العالم، في منتصف يناير.

وتُعتبر الشحنات التي ترسل إلى الخارج في غالب الأحيان رمزية، منها 20 ألف جرعة أرسلت إلى بوليفيا، أو “لا يُكشف عن حجمها” كما حدث بالنسبة إلى روسيا البيضاء. وأعلنت الأرجنتين عن أول تأخر بعدما طلبت 19.4 مليون جرعة يفترض أن تسلّم بحلول نهاية فبراير.

وتسعى موسكو لتطوير شراكات مع مصانع محلية في بعض الدول. وفي الوقت الحالي تقوم كازاخستان والهند وكوريا الجنوبية والبرازيل بإنتاج سبوتنيك-في، لكن لم يستخدمه جميعها بعد.

لقاحات روسية جديدة

وينتظر ظهور 3 لقاحات أخرى على الأقل ضد فيروس كورونا في الفترة المقبلة في روسيا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للقاح “إيبيفاكورونا” في فبراير، والذي أعده مختبر فيكتور الحكومي الروسي.

ويُفترض أن ينال لقاح ثالث باسم “كوفيفاك” الموافقة الرسمية بحسب الحكومة الروسية، وقد أعده معهد تشوماكوف الحكومي.

وأعلن مختبر أسترازينيكا الإنجليزي- السويدي والمعهد الذي أعد سبوتنيك-في أنهما يعملان على الجمع بين لقاحيهما .