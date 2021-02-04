احدث الأخبار

أشد منتقدي حزب الله.. لقمان سليم جثة داخل سيارته
أبرز المواد
 يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية
منطقة حائل
 “السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
أبرز المواد
 مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يعلن بدء تطوير قواعده العسكرية غرب المملكة
أبرز المواد
 صندوق النقد الدولي: طريق التعافي لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعتمد على تدابير احتواء فيروس كورونا
أبرز المواد
 تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
أبرز المواد
 “هدف”: مليون طالب وباحث عن عمل وموظف استفادوا من مقياس الميول المهنية في 2020
أبرز المواد
 تساؤلات حول سياسة بايدن تجاه الملفات الخارجية لا سيما إيران وسوريا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يوجه باستمرار أعمال غرفة إدارة أزمة كورونا واستحداث مهام لوحداتها
منطقة عسير
 الاتحاد الأوروبي عن سفينة صافر : سلامة البشر والبيئة في المنطقة لا تتحمل مزيدا من التأخير
أبرز المواد
 بريطانيا تبحث تعزيز التجارة مع مجلس التعاون الخليجي بعد بريكست
أبرز المواد
أشد منتقدي حزب الله.. لقمان سليم جثة داخل سيارته

أشد منتقدي حزب الله.. لقمان سليم جثة داخل سيارته

أبرز المواد
يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية

يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية

منطقة حائل
“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

أبرز المواد
مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!

مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!

أبرز المواد

تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية

تطبيق توكلنا إلزامي للموظفين والمراجعين في صندوق التنمية الزراعية
http://almnatiq.net/?p=946679
المناطق - واس

أكد صندوق التنمية الزراعية أن تحميل وإبراز تطبيق “توكلنا” شرطًا لدخول المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة لجميع الموظفين والمراجعين والزوار, إضافة إلى شرط حجز موعد إلكتروني مسبق للزيارة بالنسبة للمراجعين، وذلك ابتداء من اليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 4 فبراير 20121م.
ويأتي هذا الإجراء الرسمي تماشيًا مع إجراءات وزارة الصحة واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من أجل ضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء على حد سواء.
يذكر أن الصندوق ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا يعمل على توفير بيئة صحية آمنة، مع اتباع الإجراءات الوقائية المطبقة في مثل هذه الحالات، مثل قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء والزوار قبل دخول الصندوق، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات بشكل صحيح، مع التنبيه المستمر بالإجراءات الأخرى مثل تجنب المصافحة وغسل اليدين وتوفير المعقمات وتطبيق مسافات التباعد الاجتماعي وتمكين العمل عن بعد, إضافة إلى بث الرسائل الداخلية المستمرة لمنسوبي الصندوق من خلال الرسائل الصحية التوعوية.
ويمكن للعملاء والزوار حجز موعد مسبق لزيارة المقر الرئيسي أو الفروع ومكاتب الخدمة حول المملكة من خلال الموقع الإلكترونية www.adf.gov.sa، حيث يوفر الموقع العديد من الخدمات الإلكترونية، لحجز المواعيد أو الحصول على الإفادات أو التقديم على بعض المنتجات الائتمانية عن بُعد ومن دون الحاجة إلى مراجعة الصندوق.

روابط ذات صلة

أشد منتقدي حزب الله.. لقمان سليم جثة داخل سيارته

أشد منتقدي حزب الله.. لقمان سليم جثة داخل سيارته
“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!

مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*