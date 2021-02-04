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مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!

مسؤول هندي يشرب معقما لليدين ظنا منه أنه زجاجة ماء!
http://almnatiq.net/?p=946688
المناطق - وكالات

أقدم مسؤول هندي عن طريق الخطأ على شرب مطهر لليدين خلال اجتماع عام ظنا منه خطأ أنه زجاجة ماء.

وأظهر مقطع فيديو، راميش باوار، خلال جلسة استماع للجنة الميزانية في مومباي أمس الأربعاء، حيث جلس وأخذ جرعة من زجاجة أمامه، كان يعتقد أنها ماء، لكن سارع أحد المتفرجين لتحذيره من أنه كان معقما لليدين.

ولاحظ المسؤول خطأه على الفور، وبصق المعقم بسرعة، بينما هرع الآخرون لمساعدته. ثم قام أحد الزملاء بتسليم زجاجة ماء أصلية إلى باوار، الذي غادر الغرفة بعد ذلك.

وباوار هو نائب مفوض مؤسسة “Brihanmumbai Municipal Corporation”.

ووقع الحادث في عرض تقديمي في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند في مومباي.

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