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“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
http://almnatiq.net/?p=946693
المناطق - الرياض

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.

كما تم تصنيف “السعودية للكهرباء”، ضمن العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات، من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي، للسنة الثانية على التوالي. ومثل الشركة في إستلام الجائزة، الأستاذ فراس بن حسن الملا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين مجلس الادارة.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهودنا ولإيماننا بأهمية حوكمة الشركات والاستدامة، خصوصاً أننا نتبنى الممارسات الرائدة في هذا المجال منذ سنوات. وعبرت الشركة عن فخرها بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.

الجدير بالذكر، أن “السعودية للكهرباء” سبق أن حصدت جوائز وشهادات بارزة في مختلف المجالات، على المستوى العربي والمحلي والدولي، ما عزز موقعها المتقدم بين كبريات الشركات.

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