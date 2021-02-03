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يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية

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يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية

يوم ترفيهي في دار ملاحظة حائل الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=946697
حائل - مشعل المري

بدعم وتوجيه مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد أقيم  بدار ملاحظة حائل الاجتماعية يوم ترفيهي رائع بمشاركة فرقة فن تايم الترفيهية كما ‏قدمت مسابقات حركية وشيقة  كما تخلل البرنامج  تقديم وجبة عشاء ‏لأحداث الدار ‏بمبادره سخيه من رجل الأعمال محمد الطارش صاحب منتجع حياه .
‏وكان في إستقبالهم مدير دار الملاحظة الاجتماعية بشير العنزي ومنسوبي دار الملاحظة .
وعلی هامش البرنامج قدمت الفرقة ‏عدد من المسابقات الرياضية والحركية و الثقافية التي آتت بالفائده على الأحداث.
وشكر فريح العياد مبادرات رجال الأعمال لكل ما يقومون به من أعمال خيرية متواصلة لتعزيز المبادرات الاجتماعية مقدما شكره لمدير دار الملاحظة على هذه الجهود المميزة.
فيما قدم مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بشير بن مزعل العنزي شكره وتقديره للمدير العام لرعايته ودعمه والشكر موصول لقسم البرامج والانشطة بالدار لجهده في تنفيذ البرامج.

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