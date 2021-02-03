قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي في وفاة والده.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور العتيبي ، سائلاً سموه – الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبَّر الدكتور ملفي العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.
أمير منطقة نجران يعزي مدير تعليم المنطقة في وفاة والده
قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي في وفاة والده.
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