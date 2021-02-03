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أمير منطقة نجران يعزي مدير تعليم المنطقة في وفاة والده

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أمير منطقة نجران يعزي مدير تعليم المنطقة في وفاة والده

أمير منطقة نجران يعزي مدير تعليم المنطقة في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=946707
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم ، تعازيه ومواساته إلى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي في وفاة والده.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور العتيبي ، سائلاً سموه – الله تعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبَّر الدكتور ملفي العتيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تعازيه ومواساته لهم ، داعيا الله تعالى أن يحفظ سموه من كل مكروه.

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