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مكة: ‬إغلاق 3 منشآت تجارية بسبب إجراءات كورونا

مكة: ‬إغلاق 3 منشآت تجارية بسبب إجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=946719

أغلقت وكالة البلديات‬⁩ متمثلة في بلدية العتيبية الفرعية‬⁩ تغلق 3 منشآت تجارية وذلك لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من إنتشار⁧‫ فيروس كورونا‬⁩.

وقد أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة.

فقد اقرت قرارات جاء منها ‏سيتم العمل بإغلاق جميع الأنشطة والفعاليات والمراكز الرياضية والمناسبات والاحتفالات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021م

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