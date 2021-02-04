رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يفتتح فعاليات اسبوع البحث العلمي الـ 13

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رعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمركز الملك فهد للبحوث الطبية أمس، حفل افتتاح فعاليات أسبوع البحث العلمي الثالث عشر بعنوان “الاستدامة والتميز”، بتنظيم من عمادة البحث العلمي، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات .

ويضم أسبوع البحث العلمي سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات، يقدمها متخصصون لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتُعرض افتراضيًا عبر منصة زوم.

كما شهد الحفل توقيع عقود البرامج الحديثة ضمن مسار التحديات الوطنية ، وتكريم الفائزين بجوائز التميز المعرفي من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على براءات الاختراع ، وجوائز النشر العلمي والاستشهاد بالبحوث ، وأفضل باحث ، وأفضل كلية ، وأفضل مركز بحثي ، وأفضل طالب دراسات عليا ومبتعث.

وأعلن معالي رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل عن استحداث أربعة برامج بحثية جديدة بعمادة البحث العلمي ، وهي : برنامج دعم النشر في مجلتي Science and Nature، وبرنامج النشر العلمي المصنف، ومبادرة دعم النشر العلمي للأبحاث المرجعية، وبرنامج دعم أبحاث العلماء المتميزين .