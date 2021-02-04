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النصر يواجه التعاون بحثًا عن الفوز السابع بالدوري السعودي

النصر يواجه التعاون بحثًا عن الفوز السابع بالدوري السعودي
http://almnatiq.net/?p=946738
المناطق_ الرياض

يستضيف النصر فريق التعاون في الثامنة والربع مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تعد المباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين، ففريق النصر سيدخل ملعب «مرسول بارك» الليلة بهدف تحقيق الفوز ليضمن استمرار سلسلة انتصاراته التي انطلقت منذ تولي المدرب الكرواتي ألين هورفات مسؤولية تدريب الفريق خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، كما أنها تأتي في أعقاب الفوز الكبير على الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي، وهو فوز منح الفريق دفعة كبيرة من أجل مواصلة الاقتراب من أهل القمة بمسابقة الدوري السعودي.

وفي ضوء ما قدمه النصر في الفترة الأخيرة سواء على مستوى النائج أو المستوى الفني، هناك إجماع على أن النصر تطور بشكل كبير على يد هورفات، وأصبح الفريق يلعب بالشكل الصحيح، بجانب الراحة التي يشعر بها اللاعبون في الملعب، الأمر الذي يساعدهم على إخراج كل ما لديهم من أجل الفريق، وقد انعكس ذلك كله على التقدم المطرد في ترتيب الفريق بجدول الدوري السعودي ليصل إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، بعدما كان في المركز قبل الأخير.

وعلى الرغم من قوة فريق التعاون، إلا أن النصر لن يرضى بغير الفوز بديلا لأنه السبيل الوحيد لمواصلة رحلة الصعود لمزاحمة أهل القمة. وفي حال فوز النصر، سيتساوى فقط مع الاتفاق السادس، لكن الفوز ضروري لضمان الابتعاد عن ملاحقة القادسية والوحدة وأبها.

أما التعاون فهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهو يدرك جيدا مدى القوة التي يتمتع به النصر، لذلك سيكون على الفريق التعامل مع اللقاء بحذر شديد حتى لا يفقد مكانه في المربع الذهبي لجدول الدوري السعودي.

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