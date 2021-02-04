أسعار البترول تقفز بقوة مخترقة مستوى 59 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهراً

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قفزت أسعار البترول بقوة مخترقة مستوى 59 دولاراً للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهراً .

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس بعد أن تمسك تحالف «أوبك+» الذي يضم منتجين كبار بسياسة خفض الإنتاج، وفي الوقت الذي هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مارس آذار من العام الماضي.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمائة إلى 58.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 21 فبراير 2020 في أعقاب قرار أوبك+.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 56.22 دولارا للبرميل بعد أن بلغت أعلى مستوى تسوية في عام أمس الأربعاء