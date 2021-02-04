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١٣٥٠٤١ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

١٣٥٠٤١ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
http://almnatiq.net/?p=946742
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة ١٣٥٠٤١ إصابة والوفيات ١٥٣٢ بنسبة ١٣ر١% والمتعافين ١٢٧٢٦٦ لتصل نسبة الشفاء إلى
٢ر٩٤%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ١٤ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٩٦ والمنومين في العناية المركزة ٢٩.

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