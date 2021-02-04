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“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات

“السعودية للكهرباء” تفوز بجائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات
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المناطق_واس

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على جائزة التميز في مؤشر حوكمة الشركات، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة، التي عقدت في مركز حوكمة الشركات، في جامعة الفيصل بالرياض.
وجرى تصنيف “السعودية للكهرباء”، ضمن العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات، من بين شركات القطاعات غير المالية المتداولة في السوق المالي السعودي، للسنة الثانية على التوالي.
ومثل الشركة في إستلام الجائزة، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين مجلس الإدارة فراس بن حسن الملا.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهودها ولإيمانها بأهمية حوكمة الشركات والاستدامة، مؤكدة أنها ستواصل مسيرتها في تعزيز الحوكمة وآلياتها في مختلف عملياتها.
يذكر، أن “السعودية للكهرباء” سبق أن حصدت جوائز وشهادات بارزة في مختلف المجالات، على المستوى العربي والمحلي والدولي، ما عزز موقعها المتقدم بين كبريات الشركات.

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