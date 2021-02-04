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مستشفى ينبع العام يُنفذ 5388 زيارة منزلية للمرضى

مستشفى ينبع العام يُنفذ 5388 زيارة منزلية للمرضى
http://almnatiq.net/?p=946749
المناطق_واس

نفّذ مستشفى ينبع العام 5388 زيارة للمرضى في منازلهم، عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال عام 2020م، استفاد منها 287 مريضاً مسجلا في البرنامج .
يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، حيث يتم قبول المرضى لتقديم الخدمات الطبية لهم في ظل وجودهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.
وتشمل الخدمات الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش، والمصابين بالأمراض المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح والقساطر والعلاج الوريدي والتلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية، وخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض . ‏

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